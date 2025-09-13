Спецкор ТАСС поздравил москвичей с Днем города

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на Международной космической станции Алексей Зубрицкий вместе с другими космонавтами российского сегмента станции поздравил москвичей с Днем города и отметил, что красоту российской столицы видно даже из космоса.

"Масштаб преображения столицы, поверьте, виден из космоса невооруженным глазом, и здание Национального космического центра - еще одно тому подтверждение", - сказал космонавт в ходе трансляции с открытия Национального космического центра на западе Москвы.

По словам Зубрицкого, центр станет символом прогресса и достижений и будет подчеркивать лидерство России в освоении космоса. "С открытием Национального космического центра у российского космоса появился свой дом в Москве. А Москва - это устремленный в будущее город с великой историей", - добавил он.

Национальный космический центр открылся сегодня в Москве. Комплекс зданий площадью 276 тыс. кв. м является главной частью реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, расположенной в районе Филевский Парк, и совместным проектом правительства Москвы и Роскосмоса. По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, в новом НКЦ будут размещены центры управления всей орбитальной группировкой РФ - аппаратов связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, а также новые лаборатории, которые будут проектировать новую космическую технику, в том числе с применением технологий ИИ.