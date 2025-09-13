Генконсульство Испании в Москве перестало принимать заявления на визы

Испания до сих пор входила в число стран с наиболее лояльным подходом к выдаче шенгенских виз россиянам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на получение виз. Об этом говорится в сообщении на сайте визового центра BLS.

"Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении. Причины такого решения и сроки действия ограничения не уточняются.

Испания до сих пор входила в число стран с наиболее лояльным подходом к выдаче шенгенских виз россиянам. К ним относились также Италия, Франция и Греция.