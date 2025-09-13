Там появится слоган "Москва, тебя видно из космоса! С днем рождения!"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Смоленский метромост покажет тематическое поздравление в рамках празднования 878-летия столицы. На мосту появится слоган "Москва, тебя видно из космоса! С днем рождения!", сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Этот проект - символическое поздравление москвичам от комплекса градостроительной политики и строительства столицы. Слоган "Москва, тебя видно из космоса!" отражает масштаб преобразований, которые происходят в городе. Сегодня Москва действительно стала городом мирового уровня, чьи достижения видны издалека. А Смоленский метромост, как один из знаковых объектов городской инфраструктуры и столичного метро, стал идеальной площадкой для такого поздравления - он соединяет не только берега Москвы-реки, но и разные эпохи развития нашего города", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Как добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Смоленский метромост был открыт в 1937 году. Он стал первым мостом в России, который был построен специально для движения поездов метро. Его длина - 150 м, он соединяет станции "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии.

"В 2019 году метромост превратился в уникальное медиапространство и новую достопримечательность столицы: каждый день на нем появляются поздравления и вдохновляющие фразы, а совсем недавно здесь можно было прочитать теплые пожелания пассажиров в честь 90-летия Московского метрополитена", - отметил Ликсутов.