Конструкция может менять форму с помощью 3D-графики и кинетической инсталляции

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. В парке "Зарядье" в Москве представили новую инновационную достопримечательность - конструкцию "Матрешка Москвы". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

"Туристический центр «Москва» превратился в современную многофункциональную конструкцию, не имеющую аналогов в мире. Она может динамически менять форму и рассказывать о достижениях Москвы и России с использованием 3D-графики и кинетической инсталляции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конструкция может менять облик с помощью 3D-графики и кинетической инсталляции. В ее основе находятся 30 стальных, алюминиевых и титановых колец, поднимающихся на высоту 11 метров за 4 минуты 30 секунд. Каждое кольцо оборудовано 50 выдвижными медиаэкранами в форме сот. Одной из ключевых форм является матрешка, символизирующая семью и преемственность поколений.

"Матрешка Москвы" станет площадкой для трансляции патриотических и культурно-просветительских программ. Для детей подготовлены яркие визуальные версии классических сказок и произведений Александра Пушкина, в том числе "Сказки о рыбаке и рыбке".

Над созданием конструкции работали московские инженеры, а комплектующие изготовлены на предприятиях столицы. "Уверен, обновленный центр оценят и туристы, и москвичи", - отметил мэр.