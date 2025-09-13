Военнослужащие получили 40 автомобилей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Народный фронт и Минпромторг передали 40 автомобилей и 27 мотоциклов военнослужащим СВО, которые будут использоваться для перемещения военнослужащих, подвоза боеприпасов и продуктов, эвакуации раненых. Об этом ТАСС сообщили в президентском движении.

Передача техники прошла в Ростовской области, новую партию бойцам передали министр промышленности и торговли Антон Алиханов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Кроме того, на церемонии передачи техники также присутствовали Герой России командир батальона спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов, а также замдиректора административного департамента Минпромторга Адам Хакимов.

"Военнослужащие получили 40 автомобилей моделей ГАЗ "Соболь", ГАЗ-3308 "Садко", Лада "Нива", которые будут использоваться для перемещения военнослужащих, подвоза боеприпасов и продуктов, эвакуации раненых. Все автомобили закуплены Минпромторгом в рамках исполнения поручений Президента РФ. Кроме того, военным передали 27 мотоциклов", - рассказали в Народном фронте.

Алиханов отметил, что Минпромторг по поручению президента РФ Владимира Путина занимаемся большой программой перевооружения оборонно-промышленного комплекса по увеличению производства различной техники: авиации, танков, снарядов, боеприпасов. "Понятно, что война - дело сложное, она постоянно меняется, и побеждает тот, кто адаптируется быстрее. Поэтому очень важно, чтобы мы быстро и эффективно отвечали на вызовы, которые возникают. Ребята из Народного фронта уже не первый год, с самого начала специальной военной операции, ведут эту работу, собирают обратную связь со всех бойцов, со всех подразделений, дают ее нам, и мы стараемся оперативно реагировать на запросы, что поступают с фронта", - сказал Алиханов.

Народный фронт на средства сборов фонда "Все для Победы!" и при поддержке предприятий РФ укомплектовал транспортные средства квадрокоптерами, деталями для них. Военнослужащим передали и большую партию сырья для 3D-принтеров, на которых бойцы печатают детали для дронов и боеприпасов, медицинские принадлежности, элементы обмундирования и защиты.

"Я хочу выразить благодарность нашим партнерам - Министерству промышленности и торговли Российской Федерации. Мы посчитали, что за два года мы совместно передали бойцам более 8 тысяч автомобилей. Я уверен, что это десятки тысяч спасенных жизней, потому что в числе этих авто было много эвакуационной техники. Каждую машину мы оснастили средствами РЭБ и вещами, которые необходимы на фронте", - сказал Кузнецов.