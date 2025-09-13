Мероприятие состоится 14 сентября в Казани

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. 20 команд примут участие в финале II Открытого турнира Республики Татарстан по защите информации Go CTF Tatarstan, который пройдет 14 сентября в Казани. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе Минцифры Татарстана.

"20 лучших команд, по 10 из каждого зачета, из 18 городов примут участие в финале, который пройдет 14 сентября на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева в рамках программы Международного форума Kazan Digital Week", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отборочном этапе, который прошел в мае, приняло участие более 1 тыс. участников в составе 240 команд из 54 субъектов России и Казахстана.

В пресс-службе уточнили, что участвовать в турнире могут школьники 7-11-х классов, а также студенты средних профессиональных образовательных учреждений. Призовой фонд турнира составляет 600 тыс. рублей.

Турнир Go CTF Tatarstan включает в себя выполнение более 20 заданий формата Task-Based. "Основной целью данного турнира является укрепление позиций республики как ведущего центра компетенций в области кибербезопасности, а также повышение осведомленности и интереса к сфере информационной безопасности и выявление перспективных молодых специалистов в данной области", - говорится в сообщении.

Организаторами выступают ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" при поддержке Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан и Ассоциации руководителей служб информационной безопасности. Официальным партнером мероприятия выступает компания ICL Системные технологии.

