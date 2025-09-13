Россиян предупредили о наказании за сбор некоторых редких грибов

За нарушения предусмотрены штрафы и лишение свободы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российское законодательство запрещает сбор некоторых видов грибов, за нарушения предусмотрены штрафы или лишение свободы, как в случае с рядовкой мацутакэ. Об этом ТАСС рассказала доктор юридических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

Сентябрь в России является одним из самых плодовитых месяцев для сбора грибов. Как отметила эксперт, сезонных ограничений для сбора грибов нет, и, согласно Лесному кодексу, граждане имеют право свободно и бесплатно находиться в лесах и для собственных нужд собирать ягоды, грибы и другие пищевые ресурсы. Однако имеются ограничения.

"Запрет касается заготовки и сбора грибов и дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу России или субъекта Федерации. Так, в России запрет касается около 41 вида редких грибов, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный и трутовик корнелюбивый", - перечислила эксперт. Староверова напомнила, что нельзя собирать также грибы и другие растения, признающиеся наркотическими средствами в соответствии с законом 1998 года "О наркотических средствах и психотропных веществах". За сбор таких грибов предусмотрены штрафы и другие виды наказания.

Кроме того, нахождение граждан может быть запрещено или ограничено в лесах на землях обороны и безопасности и на особо охраняемых природных территориях, таких как заповедники, национальные и природные парки, памятники природы и так далее. За сбор грибов в заповедниках и национальных парках тоже могут быть наложены штрафы, отметила эксперт.

"В некоторых случаях при сборе особо ценных - например, рядовка мацутакэ - или редких видов грибов, занесенных в Красную книгу, например, решеточник красный, грифола курчавая, мухомор шишкообразный и другие, может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность. Так, за сбор особо ценных грибов по статье 260.1 УК РФ предусмотрены обязательные работы до 480 часов, штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 4 лет", - рассказала Староверова. В других же случаях, подпадающих под статью 8.35 КоАП, ответственность будет мягче - штраф для физических лиц от 2,5 до 5 тыс. рублей, для юридических - от 500 тыс. рублей до 1 млн. "У вас изымут не только грибы, но и ножи, корзины или другую утварь, которую использовали для сбора", - отметила эксперт.