В ГД предложили проиндексировать выплаты "земским" медикам

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Выплаты медикам по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" нуждаются в индексации, а сами программы - в расширении на города с населением до 100 тыс. человек. Об этом заявил ТАСС председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.

"Мы настаиваем [на индексации], с 2012 года не индексировались эти выплаты", - сказал политик.

Он также отметил, что сейчас программы распространяются на населенные пункты с населением до 50 тыс. человек. "Давайте хотя бы до 100 тыс. увеличим, потому что не хватает в населенных пунктах ни врачей, ни фельдшеров", - подчеркнул Миронов.

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" действуют в России с 2012 года. По ним уехавшим в сельскую местность работникам предусматривается компенсационная выплата, при этом специалисты обязаны отработать на селе не менее пяти лет. Размер выплаты - 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. для фельдшеров. В случае с труднодоступной местностью выплаты увеличиваются до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно, а на Дальнем Востоке, в Арктике, Донбассе и Новороссии выплаты составляют 2 млн для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров.