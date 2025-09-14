В организации уточнили, что в ближайшее время инженеры проведут первый выезд на подобный объект для оценки предстоящих работ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Автовокзалы на юге России оборудуют средствами механической защиты в виде растягивающихся сетей для предотвращения атак беспилотников. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель предприятия-разработчика "Системы механической защиты" (СМЗ).

"Минтранс в рамках постановления правительства РФ от 30 апреля 2025 года поручил принять меры по всем субъектам России, в том числе по созданию элементов безопасности гражданских автовокзалов с применением всех мер защиты. В том числе средств механической защиты в виде растягивающихся улавливающих сетей "Дарвин". В первую очередь речь идет о юге России, особенно где закрыты аэропорты", - рассказали в СМЗ.

В организации уточнили, что в ближайшее время инженеры СМЗ проведут первый выезд на подобный объект для оценки предстоящих работ. "Перед специалистами стоит задача надежно защитить людей и технику, не нарушая основные функции одного из крупнейших транспортных вокзалов. Для нас это новая сложная задача, но, думаю, мы с ней справимся", - добавили в СМЗ.

Ранее сообщалось, что антидроновые сети "Дарвин" применяются в России для защиты гражданских объектов критической инфраструктуры сети, военных объектов, техники и личного состава. Инновационный тип плетения - "паучий узел" - позволяет сети мягко снизить силу удара БПЛА и уменьшить вероятность детонации взрывного устройства.