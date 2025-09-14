Депутату Госдумы заочно предъявили обвинения по статье о "посягательстве на территориальную целостность Украины"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы и спортсмена Николая Валуева. Это следует из базы данных украинского МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Валуева объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Хмельницкой области. Бывшему чемпиону мира в тяжелом весе заочно предъявили обвинения по статье о "посягательстве на территориальную целостность Украины", которое привело к тяжелым последствиям.

Валуев также находится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.