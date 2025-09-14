Онищенко: случай чумы в Монголии не несет рисков для России

За состоянием природных очагов заболевания следят пять противочумных институтов по всей стране, они контролируют ситуацию, подчеркнул эпидемиолог, академик РАН

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Зарегистрированный в Монголии случай чумы является естественным, имеет природно-очаговый характер и не представляет угрозы для России. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, заболевание сохраняется в природных очагах среди грызунов, в том числе сусликов и тарбаганов. В России за состоянием очагов следят пять противочумных институтов по всей стране, контролирующих ситуацию. "Когда сезон начнется, когда придет весна, проснется суслик, мы будем изучать, смотреть, отлавливать блох, обследовать их, заражены они или нет. Следить за падежом среди этих вот грызунов, которые могут заболеть, потому что у них тоже возникают периодические вспышки. Поэтому то, что произошло в Монголии - это уже остатки, это произошло тогда, когда залег в спячку естественный резервуар", - рассказал Онищенко.

Эксперт отметил, что ежегодно в Кош-Агачском районе Алтая, где находится естественный очаг чумы, против инфекции прививают около 18 тыс. жителей, так как там фиксировались случаи заражения. "Ситуация управляемая, мы наблюдаем и контролируем очаги инфекции, <…> поводов для паники нет", - подчеркнул он

Ранее сообщалось о случае чумы у жителя Монголии. Как уточнили в Роспотребнадзоре, риск завоза инфекции в РФ оценивается как минимальный.