Для пассажиров организовали автобусную перевозку в обход закрытого ж/д участка, сообщил губернатор региона Андрей Клычков

ОРЕЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Все пассажиры поездов дальнего следования продолжили движение по своим маршрутам после остановки на фоне взрыва на железнодорожных путях в Орловской области. Была организована автобусная перевозка в обход закрытого ж/д участка и отправка поездов по маршруту, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

"Все пассажиры поездов дальнего следования продолжили движение по своим маршрутам после остановки движения из-за обнаружения взрывных устройств на железнодорожных путях. Мы организовали автобусную перевозку в обход закрытого ж/д участка и отправку поездов по маршруту", - проинформировал он.

Глава региона поблагодарил администрации муниципальных образований за помощь. "Вновь удивляешься, как мобилизует сложная ситуация. Простые жители районов приезжали и спрашивали, какая нужна помощь, привозили еду, шли в магазины и покупали все, что просили, помогали людям носить вещи", - отметил Клычков.

Как ранее сообщали в пресс-службе МЖД, всего из-за взрыва на железнодорожных путях было задержано 10 поездов. По данным главы региона Андрея Клычкова, взрывные устройства были обнаружены при проверке путей, при подрыве одного из них два сотрудника Росгврадии погибли, один ранен. Раненый сотрудник позже скончался в больнице.