Вильфанд: в России температура в августе была около нормы

Однако в некоторых регионах она сильно превышала климатические характеристики, указал научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Температурный фон в августе на территории РФ был в пределах нормы, однако в некоторых регионах температура сильно превышала климатические характеристики. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В августе на большей части Российской Федерации средняя температура воздуха оказалась около нормы", - сказал он.

По его словам, значения заметно выше нормы были отмечены на северо-востоке европейской территории России и Сибири, а также в Арктике.

"Там аномалии средних августовских температур для этих регионов доходили от плюс двух до плюс шести градусов. На Курильских островах тоже была температура выше", - отметил метеоролог.