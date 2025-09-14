В Калининграде подвели итоги форума "Шум"

Губернатор области Алексей Беспрозванных отметил, что именно такие образовательные программы помогают формировать сильное профильное сообщество

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Всероссийский молодежный образовательный форум "Шум" платформы Росмолодежь.Форумы, который проходил в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", завершил работу в Калининградской области. На новой площадке форума, созданной по поручению президента России, подведены итоги участия в нем 1 200 медиаспециалистов и журналистов со всех регионов России и 16 стран мира, сообщила ТАСС пресс-служба центра "Шум".

"С 12 августа на площадке мероприятия прошло четыре образовательных заезда. Каждый был сфокусирован на развитии определенного направления в медиасфере и ориентирован на разные аудитории. За это время на форуме сформировалось медиасообщество нового поколения профессионалов, для которых важно работать со смыслами, передавать ценности и противостоять деструктивным нарративам", - говорится в сообщении.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что именно такие образовательные программы помогают формировать сильное профильное сообщество, создавать новые проекты и повышать свои навыки через практику и лекции от федеральных экспертов страны.

"На площадке "Шума" рождается медиасообщество нового поколения - людей, для которых важно не просто создавать контент, а работать со смыслами, передавать ценности и вдохновлять на изменения. Центр развития молодежных медиа "Шум" становится федеральной точкой притяжения, объединяя представителей регионов России и зарубежья в едином пространстве профессионального роста", - сказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что Центр развития молодежных медиа "Шум", начавший работу весной 2024 года по указу президента России, уже стал одной из ключевых федеральных площадок для молодых журналистов, блогеров, медиаменеджеров и специалистов в области коммуникаций. По оценке генерального директора АНО "Молодежный центр "Шум" Татьяны Мандрыкиной, "круглогодичный центр успешно следует главному вектору работы - формированию сообщества профессионалов, которые определяют тренды, создают смыслы и медиаповестку для молодежи всей страны".

