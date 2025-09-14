В рамках геологоразведки за счет субвенций Минприроды РФ были пробурены девять скважин специализированными подрядными организациями

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти направили более 100 млн рублей, чтобы пробурить девять скважин и обеспечить подачу воды в прифронтовом Каховском муниципальном округе Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом в интервью ТАСС сообщил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"После разрушения ВСУ в июне 2023 года плотины ГЭС обмелело не только водохранилище. В Каховке и в скважинах прибрежных сел Малокаховка, Любимовка, Софиевка, Васильевка упал водоносный уровень. В рамках геологоразведки за счет субвенций Минприроды РФ были пробурены девять скважин специализированными подрядными организациями: восемь в Каховке и одна в Софиевке. Администрация Каховского муниципального округа обеспечила подключение этих скважин к централизованной системе водоснабжения. Общая стоимость данного проекта была около 100 млн рублей из средств Минприроды РФ и около 1 млн рублей из муниципального бюджета", - сказал Кастюкевич.

Он добавил, что из-за оперативной обстановки не всегда есть возможность гарантировать водоподачу. В качестве временной меры власти организуют подвоз ресурса, несмотря на ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Проблему должен решить новый водовод, который намерены построить в рамках федерального проекта "Чистая вода".

6 июня 2023 года от ракетного удара ВСУ была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции на Днепре, которая не только обеспечивала электроэнергией несколько областей, но и регулировала сток из Каховского водохранилища для орошения и водоснабжения засушливых регионов, в том числе каналов и оросительных систем Херсонской и Запорожской областей. После этого в Запорожской области оперативно расчистили и пробурили новые скважины для обеспечения водой сел Мелитопольского и Акимовского округов. Разрушение ГЭС унесло жизни 59 человек, причинило серьезный ущерб экологии. Были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, Каховское водохранилище фактически перестало существовать.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск 15 сентября.