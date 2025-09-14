На место направили 18 автобусов, которые доставили пассажиров до станции Глазуновка - дальнейшего маршрута следования, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Минтранса Курской области перевезли более 1 тыс. пассажиров после ЧП на железной дороге в Орловской области, где в результате детонации взрывного устройства погибли трое сотрудников Росгвардии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Более тысячи человек перевезли сотрудники Минтранса Курской области после вчерашнего ЧП в Орловской области. Сразу после остановки движения поездов мы направили на место 18 автобусов, они доставили пассажиров до станции Глазуновка - дальнейшего маршрута следования", - написал Хинштейн, поблагодарив перевозчиков за выполненную работу и неравнодушие.

Как ранее сообщали в пресс-службе МЖД, всего из-за взрыва вечером 13 сентября на железнодорожных путях в Орловской было задержано 10 поездов. Взрывные устройства были обнаружены при проверке путей. В результате ЧП погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один получил тяжелые ранения, от которых в последующем скончался.