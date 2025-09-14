По итогам подсчета наибольшее число голосов получила Василиса Премудрая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Более 1 200 юных "избирателей" стали участниками детского обучающего игрового голосования "Выбирай-Ка!", организованного в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной избирательной комиссии.

Проект детского "голосования" был реализован на выборах губернатора Ленинградской области впервые. 12 и 13 сентября на 21 "детском избирательном участке" ребята выбирали главу волшебного леса. В сказочный "бюллетень" были включены шесть кандидатов: Богатырь Добрыня, Кощей Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч, Василиса Премудрая, Кот Ученый. "Организатором выборов" выступал Зайка ВыбирайК а. "Ребята показали высокую активность в ходе игрового голосования, свой выбор сказочного героя сделали 1 226 маленьких "избирателей", - рассказали в избиркоме.

По итогам подсчета голосов наибольшее число - 31% - получила Василиса Премудрая. "Именно она, по мнению ребят, - "умная, ответственная, в меру строгая, любит порядок и все делает на совесть" - должна стать главой леса, - добавили в комиссии.

Наибольшую активность показали юные участники в Гатчинском, Кировском и Волосовском районах. Каждый из "голосовавших" получил паспорт юного избирателя, а также в подарок - наклейки и раскраски.

В избиркоме напомнили, что автор идеи проекта "Выбирай-Ка!" - член Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области Наталья Громская. С этим проектом она заняла третье место во Всероссийском конкурсе молодежных электоральных проектов "Учимся выбирать!", который проводится Российским фондом свободных выборов. Проект направлен на формирование навыка участия в избирательном процессе у будущих избирателей в возрасте 4-11 лет.

Голосование на выборах губернатора Ленинградской области проходит с 12 по 14 сентября.