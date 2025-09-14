Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Дмитрия Донского

Предстоятель поздравил зампредседателя Совбеза РФ с юбилеем

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева с 60-летием и наградил орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени. Соответствующий документ опубликован на сайте Русской православной церкви.

"Сердечно поздравляю вас с 60-летием. В минувшие годы вам довелось трудиться на различных государственных должностях, включая пост президента Российской Федерации, и на всяком месте служения вы неизменно стремились являть пример ответственного отношения к принятым на себя обязательствам. Весом и значим ваш вклад в укрепление суверенитета России, в обеспечение ее безопасности, в защиту наших национальных интересов. <...> Во внимание к вашим заслугам и в связи с памятной личной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена благоверного князя Димитрия Донского (I степени)", - говорится в поздравлении предстоятеля Русской православной церкви.

Патриарх выразил особую признательность за внимание к деятельности Русской православной церкви и поддержку "ее инициатив, способствующих утверждению в обществе традиционных нравственных ценностей, сохранению богатого исторического, духовного и культурного наследия нашей страны".

"Желаю вам крепости телесных и душевных сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах на пользу России", - заключил свое поздравление глава РПЦ.