Семьям погибших будет предоставлена вся необходимая помощь и поддержка

ОРЕЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Троих сотрудников управления Росгвардии по Орловской области, погибших в результате детонации взрывного устройства на железнодорожных путях, представят к государственным наградам посмертно. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"К сожалению, росгвардеец, пострадавший при взрыве, сегодня ночью скончался в больнице. Таким образом, количество жертв достигло трех человек: все они - сотрудники орловского управления Росгвардии. По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам", - написал он.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области, семьям погибших сотрудников будет предоставлена вся необходимая помощь и поддержка. Власти Орловской области также окажут поддержку родственникам.