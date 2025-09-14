Еще одна приоритетная задача - это переселение из ветхого жилья, сообщила глава Ненецкого автономного округа

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт, избранная губернатором региона 14 сентября на сессии законодательного собрания НАО, заявила в своем выступлении на сессии, что одной из приоритетных задач ее администрации будет поддержка семей участников СВО, и она будет лично контролировать эту поддержку.

"Особое место среди государственных задач новой администрации округа должна занимать забота об участниках специальной военной операции и их семьях. Беседуя с людьми в селах, я столкнулась, к сожалению, с фактами невнимательного отношения к проблемам таких людей. И я приложу все силы для того, чтобы это исправить, - сказала она. - Если я буду видеть, что соответствующие структуры не в полной мере решают проблемы семей наших воинов, я передам номер своего мобильного телефона каждой семье участника СВО и буду лично принимать звонки от них".

Гехт отметила, что, работая в Запорожской области, она видела, как бойцы, в том числе и из Ненецкого автономного округа, героически защищают интересы Родины. "Эти люди, их семьи, их дети заслуживают особого отношения со стороны государства", - добавила она.

Еще одна приоритетная задача, по словам главы региона, - это переселение из ветхого жилья. Гехт сказала, что необходимо максимально использовать федеральные меры поддержки. "Отдельная тема - ветхое жилье. В регионе сейчас для государственных и муниципальных нужд строятся дома в десяти населенных пунктах. Но темпы расселения недостаточны. Мы фактически заново формируем департамент строительства, перед которым будет поставлена первостепенная задача скорейшего расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Мы должны максимально использовать возможности федеральной поддержки", - пояснила она.