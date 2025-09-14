Специалисты "Донбасстеплоэнерго" проводят разъяснительные беседы с населением и призывают жителей не сливать воду с систем отопления, сообщил глава региона

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты с августа на 50% заполнили водой системы отопления в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Системы постепенно продолжают наполняться. <…> Это работа, которую мы начали в августе месяце, и она идет, и у нас, по последним данным, более 50% [отопительных систем] уже заполнены. Там же потом опрессовку необходимо будет провести. Ну и самый волнующий меня вопрос: чтобы люди с дефицитом воды не вредили и себе, и соседям, и не начали сливать ее с системы", - сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, запись которого журналист разместил в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что специалисты "Донбасстеплоэнерго" проводят разъяснительные беседы с населением и призывают жителей ДНР не сливать воду с систем отопления.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.