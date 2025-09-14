Мэр города Юрий Парахин выразил соболезнования родным погибших

ОРЕЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Развлекательные мероприятия отменены в Орле в воскресенье в связи с трагическими событиями на железной дороге в Орловской области, где в результате детонации взрывного устройства погибли три сотрудника Росгвардии. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

"Дорогие друзья, в связи с трагическими событиями на железной дороге в Орловской области мною принято решение об отмене всех городских развлекательных мероприятий на сегодня", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Парахин уточнил, что городской фестиваль "Септембер фест", запланированный на воскресенье, также пройдет по усеченной программе. Глава города выразил соболезнования родным погибших и сообщил о готовности оказать "необходимую помощь пострадавшим".

Взрывные устройства на железнодорожных путях были обнаружены при проверке путей. В результате детонации погибли двое сотрудников орловского управления Росгвардии, еще один пострадал, в последующем он умер от тяжелых ранений. Всего из-за взрыва на ж/д путях 17 пассажирских поездов следуют с отставанием от графика в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области.