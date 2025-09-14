На участке Санкт-Петербург - Сиверская продолжаются восстановительные работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на участке Санкт-Петербург - Вырица (Гатчинский округ) восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября, поезда следуют с ограничением скорости. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Вместе с тем "на участке Санкт-Петербург - Сиверская продолжаются восстановительные работы", также сообщили в компании. Для перевозки пассажиров администрация Ленинградской области выделила автобусы большой вместимости по следующим направлениям: Луга - Сиверская; Мшинская - Сиверская; Дивенская - Сиверская; Низовская - Сиверская; Строганово - Сиверская.

"На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтеров для направления пассажиров на посадку в автобусы", - добавили в ОЖД.

Утром 14 сентября сообщалось о сходе с рельсов тепловоза с 15 порожними цистернами на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленобласти, в ЧП никто не пострадал. Следователи проверяют возможность факта диверсии. Позднее утром одиночный тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе, погиб машинист поезда.

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.