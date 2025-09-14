Глава региона Юрий Зайцев в качестве примера привел санаторий "Сосновый бор", где для каждого врачами был подобран индивидуальный курс терапии

ЙОШКАР-ОЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Специальные оздоровительные смены организовали в санаториях республики Марий Эл для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"В наших санаториях организованы оздоровительные смены для участников спецоперации и их близких, вовремя которых бойцы восстанавливают свое здоровье",- сказал Зайцев. В качестве примера он привел санаторий "Сосновый бор", где для каждого врачами был подобран индивидуальный курс терапии. "Парни проходят различные процедуры: грязелечение, физиолечение и медикаментозное лечение", - пояснил глава республики. Особые программы подготовлены для родственников бойцов и, прежде всего, родителей - им организовали смену в санатории "Кичиер", что на берегу одноименного озера. Всего в здравнице отдыхают 100 человек, для них помимо медицинских процедур и психологической поддержки подготовлена большая культурно-досуговая программа и творческие занятия. "Надеюсь, что отдых в санаториях пойдет всем на пользу, поможет восстановить здоровье и зарядиться положительными эмоциями", - заметил Зайцев.

Ранее он также сообщал, что в Марий Эл "выстроена четкая система поддержки участников СВО и их семей", включающая свыше 50 видов помощи - от адресной соцподдержки до психологической и юридической. "Мы не оставим без внимания ни одну семью, ведь наш долг - заботиться о тех, кто защищает будущее Отечества", - подчеркивал глава республики, назвав бойцов главным достоянием страны, для которых регион должен быть надежной опорой.