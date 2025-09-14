Символическое поздравление стало ярким свидетельством масштабов развития столицы и ее устремленности в будущее, сообщили в пресс-службе столичного градостроительного комплекса

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Надпись "С днем рождения, Москва!" нанесли на ракету "Союз", которая была запущена со спутником "Бион-М" №2 с космодрома Байконур госкорпорацией "Роскосмос". Об этом сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы.

"Мы создаем Москву, где каждый район становится полноценным пространством для жизни, и все необходимое - детские сады, школы, поликлиники, парки и места для отдыха - находится в шаговой доступности. Скорость развития столицы нередко называют космической, и это особенно отражается в том, как быстро мы движемся к созданию комфортной и человекоцентричной среды, выполняя задачи, поставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным. Символично, что в преддверии дня рождения столицу поздравляют даже из космоса - это признание тех высот, которых мы достигаем в градостроительном развитии, обеспечивая комфортную жизнь для всех горожан", - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.

Как подчеркнули в ведомстве, символическое поздравление столице ко Дню города из космоса стало ярким свидетельством масштабов развития столицы и ее устремленности в будущее. "В день города в Москве был открыт Национальный космический центр - уникальное инженерное сооружение, самый масштабный центр космической отрасли в мире. Во время церемонии открытия космонавты Олег Платонов, Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков также присоединились к поздравлениям: "Строители свое дело сделали, теперь дело за нами - работниками ракетно-космической отрасли. С днем рождения, Москва, с новосельем, Роскосмос". Пуск ракеты с поздравительной надписью совпал с реализацией в столице масштабных градостроительных проектов, основанных на принципах человекоцентричности и концепции 15-минутного города", - добавили в ведомстве.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в новых районах столицы создается комплексная социальная инфраструктура, а в уже существующих ведется активная работа по повышению качества городской среды и обеспечению доступности ключевых объектов для жителей. "Космическое поздравление стало еще одним подтверждением статуса Москвы как города мирового уровня, где современные технологии и инфраструктурные решения направлены на повышение комфорта жизни каждого москвича", - резюмировал он.

Исследования в ракетно-космической отрасли

Москва является лидером в России по исследованиям, проектированию и производству важнейших высокотехнологичных компонентов для ракетно-космической отрасли. В городе работают свыше 40 ведущих предприятий, крупнейших научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов, которые напрямую связаны с ракетно-космической отраслью. Большая часть из них входит в ГК "Роскосмос".

13 сентября в рамках празднования Дня города Москвы президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли комплекс зданий Национального космического центра (НКЦ). Открытие НКЦ позволит сконцентрировать на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности.