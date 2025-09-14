Ведомством совместно с коллегами из Генпрокуратуры, другими органами власти, территориальными избирательными комиссиями были приняты и принимаются соответствующие меры реагирования

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) зафиксировал распространение фейков и призывов использовать специального онлайн-бота для вмешательства в избирательный процесс в единый день голосования. Об этом сообщил заместитель начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций РКН Александр Ижко.

"По мере проведения единого дня голосования Роскомнадзором организован постоянный мониторинг информационного пространства, в том числе ресурсов иностранных агентов, в целях пресечения распространения информации по выборной тематике, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в нашей стране. Фиксируем фейки, призывы, распространяемые извне, направленные на дискредитацию выборов, также призывы по использованию специального онлайн-бота для вмешательства в избирательный процесс", - рассказал он.

Ведомством совместно с коллегами из Генпрокуратуры, другими органами власти, территориальными избирательными комиссиями были приняты и принимаются соответствующие меры реагирования, добавил Ижко.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.