В Москве стройплощадки украсили тематическими поздравлениями ко Дню города

Проект демонстрирует, как градостроительная политика столицы сочетает в себе современные подходы к развитию городской инфраструктуры с сохранением традиций и праздничной атмосферы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 30 городских строительных объектов украсили тематическими поздравлениями в преддверии празднования 878-летия Москвы. На баннерных сетках городских строек появились праздничные слоганы, посвященные городу, сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Тематическое оформление затронуло знаковые объекты столицы, включая жилой комплекс на Лужнецкой набережной, здание Ленинградского вокзала, Международную академию хоккея имени Овечкина и другие строительные проекты в разных районах Москвы.

"Этот проект - не просто праздничное украшение города, а важный символ единства горожан и строительного сообщества. Через поздравления мы показываем, что каждая стройка - это вклад в будущее нашей столицы, выражение любви к городу и заботы о его развитии. Строительная отрасль Москвы работает над созданием современной, комфортной и вдохновляющей среды, и День города - прекрасный повод напомнить об этом каждому жителю. В акции приняли участие более 30 девелоперов", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на строительных ограждениях появились такие поздравления, как: "С днем рождения, Москва! Строим так, что в этот город влюбляются навсегда", "С днем рождения, Москва! Строим так, что в этот город влюбляются с первого взгляда" и "С днем рождения, Москва! Строим город, который вдохновляет".

"Оформление строительных площадок стало частью общегородского празднования. Проект демонстрирует, как градостроительная политика Москвы сочетает в себе современные подходы к развитию городской инфраструктуры с сохранением традиций и праздничной атмосферы", - заключили в пресс-службе.