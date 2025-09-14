Передачу гуманитарной помощи приурочили ко Дню танкиста, сообщила пресс-секретарь луганского реготделения движения Мария Белецкая

ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Луганское региональное отделение Народного фронта передало танкистам Южной группировки войск, выполняющим боевые задачи в ЛНР, 300 защитных костюмов, 10 питбайков, автомобили "Нива" и "УАЗ". Передачу гуманитарной помощи приурочили ко Дню танкиста, сообщила ТАСС пресс-секретарь луганского реготделения движения Мария Белецкая.

"ОНФ в честь Дня танкиста доставил танкистам 300 защитных костюмов для танкистов, 10 питбайков, 2 "Нивы" и 2 "буханки" (УАЗ-452 - прим. ТАСС)", - сказала она.

Белецкая добавила, что гуманитарную помощь танкистам "Юга", дислоцированным в Луганской Народной Республике, лично передал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Сбор средств для бойцов специальной военной операции и мирных жителей по проекту "Все для победы!" Народный фронт начал в июне 2022 года. Всего в проекте открыто около 120 сборов.

День танкиста в России отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. В 2025 году праздник выпадает на 14 сентября.