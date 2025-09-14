Оппозиционные силы призывали в 12 часов приходить одномоментно на избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и около урн, отметил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка министерства Ленар Габдрахманов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. МВД пресекло попытку оппозиции из-за рубежа сорвать выборы в России. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдрахманов.

"Оппозиционные силы из-за рубежа призывали своих пусть и малых сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и около урн. Планировали все это снимать на видео, размещать в сети Интернет с комментариями по неспособности властей организовать выборы. Благодаря профилактической работе все призывы остались без реализации", - сказал он.