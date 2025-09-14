В соревновании по защите информации лидерами стали команды из Москвы и Казахстана

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Команды из Москвы и Казахстана стали победителями финала II Открытого турнира Республики Татарстан по защите информации Go CTF Tatarstan. Церемония награждения прошла в ИТ-парке им. Башира Рамеева, передает корреспондент ТАСС.

В школьном зачете победителем стала команда ChakChakCTF из Москвы. Второе место заняла команда 0xdeadbeef из Санкт-Петербурга, третье - команда Pudge Fun Club из Москвы.

В академическом зачете на первом месте оказалась команда Unknows_ из Астаны (Высший колледж Astana Polytechnic). Второе место заняла команда Xorg-worship из Белгородской области (Старооскольский индустриально-технологический техникум). Замыкает тройку лидеров команда Fabia из Москвы (Колледж информатики и программирования финансового университета при правительстве РФ).

Общий призовой фонд турнира составил 600 тыс. рублей.

"Второй раз проводим этот турнир, количество команд растет. Для нас это самое приятное, что вы приезжаете, участвуете. И общий уровень нашей отрасли благодаря этому растет", - сказал на церемонии награждения заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Булат Габдрахманов.

О турнире

Всего в финале принимали участие 20 команд из 18 городов. Финал прошел на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева в рамках программы Международного форума Kazan Digital Week. В турнире участвовали школьники 7-11-х классов, а также студенты средних профессиональных образовательных учреждений. Турнир Go CTF Tatarstan включал в себя выполнение более 20 заданий формата Task-Based.

Организаторами выступили ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" при поддержке Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан и Ассоциации руководителей служб информационной безопасности. Официальным партнером мероприятия выступила компания ICL Системные технологии.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.