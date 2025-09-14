За ним следует Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", методист кафедры гуманитарного образования Архангельского областного института открытого образования Алексей Буглак с результатом 3,89%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 65,78% голосов по итогам обработки 71,75% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", методист кафедры гуманитарного образования Архангельского областного института открытого образования Алексей Буглак набирает 3,89%. Кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Роман Лябихов - 4,86%. Кандидат от партии "Зеленая альтернатива", руководитель центра поддержки предпринимательства "Агентство регионального развития" Наталья Сорокина получает 4,09%. Депутат Архангельской городской думы Мария Харченко (выдвинута ЛДПР) - 11,46%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", директор компании "Гидросервис" Олег Черненко набирает 8,59%.

Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области указом президента РФ Владимира Путина 1 апреля 2020 года, сменив во главе региона Игоря Орлова. 13 сентября 2020 года во время прямых выборов Цыбульский, выдвинутый партией "Единая Россия", был избран губернатором, за него проголосовали 69,63% избирателей.