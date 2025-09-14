Путин по ВКС ознакомится с новыми лабораторными центрами Роспотребнадзора

Традиционно ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы президент проводит встречу с главой Роспотребнадзора или другие мероприятия по профилю

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня - в День работников санитарно-эпидемиологической службы - пообщается по видеосвязи с регионами, где начинают работу новые лабораторные центры Роспотребнадзора.

Руководитель службы Анна Попова доложит главе государства о развитии и модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора.

Также речь пойдет о реализации федерального проекта "Санитарный щит". Он разработан по поручению президента и реализуется с 2021 года. Его цель - сохранить здоровье человека и защитить от инфекционных угроз. В том числе укрепляется система защиты от эпидемий.

Традиционно ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы президент проводит встречу с главой Роспотребнадзора или другие мероприятия по профилю. В прошлом году во время такой беседы Попова доложила о работе единой информационно-аналитической системы и развитии сети мониторинга патогенов. А Путин поздравил всех сотрудников службы с профессиональным праздником, отметив, что за последние годы на их долю выпали серьезные испытания - и санитарные врачи "оказались на высоте".