Затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Очередь на проезд по Крымскому мосту ликвидирована, сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сводке на 00:00 мск.

Очередь перед Крымским мостом в течение субботы не снижалась ниже 1 тыс. машин, не исчезла она и к вечеру, хотя обычно к концу суток скопление машин рассасывается. В течение предыдущей ночи максимальное снижение фиксировалось в районе 06:00 мск - до 584 машин, затем очередь вновь начала расти. На 15:00 мск в воскресенье проезда по Крымскому мосту ожидало более 1,3 тыс. автомобилей, позднее очередь начала сокращаться.