РФ постепенно придет к такому формату, но не для всех, отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Рынок труда в России постепенно сам перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но этот процесс не должен навязываться регулятивно и подойдет не для всех профессий. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно", - сказал парламентарий. Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы сокращение рабочей недели привело к снижению дохода граждан или негативным последствиям для предприятий, "поэтому рынок труда должен сам к этому прийти".

Нилов отметил, что после пандемии часть работодателей продолжают использовать удаленную и смешанную формы занятости и некоторые "уже определили вместо пятидневной рабочей недели четырехдневную, а некоторые и трехдневную неделю, но путем перераспределения [ресурсов] и самоорганизации". При этом производительность труда у них не снижается, доходы растут, меньше надо арендовать площадей и оборудовать рабочих мест, а работнику - меньше тратить времени на проезд и так далее.

"Поэтому со временем мы перейдем [к четырехдневной неделе], я уверен, но это не сегодня, не завтра и не послезавтра. И не для всех сфер - есть формы занятости, когда люди получают сдельно, есть службы, которые работают в непрерывном режиме. Не будет удаленно врач делать операцию. Поэтому надо понимать, что это будет постепенно, будет касаться не всех сфер, не всех должностей. Но постепенно те, кто смогут работать меньше, а отдыхать больше, при этом для работодателя не снижать производительность труда и не терять свой заработок, и на взаимовыгодных условиях дальше выстраивать свои социально-трудовые отношения, те это постепенно будут выполнять. И постепенно мы будем пошагово, потихонечку подходить к четырехдневной рабочей неделе", - заключил Нилов.