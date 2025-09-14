Президент США сказал, что страна потеряла великого человека

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить церемонию прощания с правым активистом Чарли Кирком, которая пройдет в штате Аризона 21 сентября.

"Мы потеряли великого человека. Я отправляюсь рано утром в воскресенье в Аризону. Мы возьмем с собой несколько человек на борт президентского самолета", - сказал он во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера (штат Нью-Джерси). Мероприятие планируется провести на стадионе в городе Глендейл.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кирк, в частности, неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября. Его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по этому делу. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.