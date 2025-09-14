Обладатели золотых значков ТехноГТО могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, добавил проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО Дмитрий Земцов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Школьники, сдавшие нормативы ТехноГТО, получат до 20 дополнительных баллов в отборочном туре Национальной технологической олимпиады (НТО). Обладатели золотых значков ТехноГТО за это достижение могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, сообщил ТАСС проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО Дмитрий Земцов.

"Участники ТехноГТО сдали уже более 70 тыс. нормативов, 2,5 тыс. человек удостоены значков. Дополнительные баллы в первом туре НТО - важная награда для школьников, демонстрирующих высокий уровень технологической грамотности. Но с этого года наши участники получат еще больше возможностей - по всей стране открываются очные площадки ТехноГТО, а сами нормативы включены в проект приказа Минпросвещения России об утверждении перечня олимпиад и конкурсов на 2025-2026 год. Благодаря этому данные об обладателях золотых значков будут передаваться в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, и вузы смогут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение", - сообщил Земцов.

В пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы обозначили, что НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Отборочные этапы НТО для школьников 8-11-х классов и трека Junior для 5-7-х классов начинаются 15 сентября.

ТехноГТО - это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. На портале technogto.kruzhok.org доступны для сдачи онлайн десять нормативов: по кибербезопасности, беспилотникам, электронике, фактчекингу и другие. Задания максимально близки к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями. Сдавая нормативы онлайн, участники зарабатывают бронзовые и серебряные значки, а подтверждая свои знания на очных площадках - получают золотые значки ТехноГТО.

В сезоне НТО 2025-2026 учебного года за каждый успешно сданный онлайн-норматив ТехноГТО участники трека Junior для 5-7-х классов получат по 1 дополнительному баллу в отборочном туре (учитываются нормативы, сданные с 1 ноября 2024 года по 23:59 6 октября текущего года). Школьникам 8-11-х классов за каждый успешно пройденный норматив добавят по 2 балла (учитываются нормативы, сданные с 1 ноября 2024 года по 23:59 29 октября 2025 года). Ежемесячно нормативы можно пересдавать, в зачет идет лучшая попытка.

"Лучшие участники Национальной технологической олимпиады вместе с комплексом нормативов ТехноГТО получают бонусы при поступлении в ведущие университеты страны, призы и приглашения на стажировки в крупные технологические компании. Для молодых людей это возможность, которую не стоит упускать. Конкуренция, как в вузах или компаниях, так и среди участников олимпиады высокая - в прошлом году заявки подали более 220 тыс. человек, а конкурс на выход в финал, как пример, в профиле "Разработка компьютерных игр" составил 114 человек на место. Такой показатель - на уровне поступления в топовый вуз", - отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Геннадий Гурьянов.

Об НТО

Национальная технологическая олимпиада проводится с 2015 года. За 10 лет соревнования охватили более 880 тысяч участников из всех регионов России и 77 зарубежных стран. Регистрация на новый сезон НТО продолжается на сайте my.ntcontest.ru: на трек Junior для 5-7-х классов - до 13 октября, на старший трек олимпиады для 8-11-х классов - до 4 ноября, на студенческий трек - до 10 декабря.

Комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" и Движением первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодежь.