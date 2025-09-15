Собеседник агентства также отметил, что после "некоторого сближения Украины и Азербайджана" в рядах ТЦК и в тыловых частях ВСУ появились выходцы из азербайджанских диаспор

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) при отлове граждан Украины ведут себя агрессивно, разбивают телефоны тех, кто их снимает. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

"Сотрудники ТЦК ведут себя еще более агрессивно. Особо сейчас ни с кем не церемонятся, кто сопротивляется, бьют, кто пытается снимать, у тех забирают или "случайно" разбивают телефон. Классическая бандитская схема", - сказали там.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что после "некоторого сближения Украины и Азербайджана" в рядах ТЦК и в тыловых частях ВСУ появились выходцы из азербайджанских диаспор. По рассказам очевидцев, отметил он, они ведут себя вызывающе и безнаказанно.

При этом, добавил собеседник агентства, состав сотрудников ТЦК не изменился. "Коррупция на Украине возведена в ранг нормальности, и поэтому работают в ТЦК в основном родственники всяких [влиятельных людей]", - отметил собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.