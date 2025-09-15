Названы самые важные законы, которые Дума может принять осенью

Главными законами осени станут федеральный бюджет и второй пакет мер по борьбе с мошенниками, а также закон о праве на ипотечные каникулы за рождение ребенка, считает политолог, эксперт Народного фронта Павел Склянчук

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет и второй пакет мер по борьбе с мошенниками станут главными законами, которые Госдума примет в осеннюю сессию. Такое мнение ТАСС выразил политолог, эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

Госдума 16 сентября проведет первое пленарное заседание осенней сессии. В начале заседания планируется выступление Володина, а также представителей фракций.

"Главными законами осени станут федеральный бюджет и второй пакет мер по борьбе с мошенниками, который разработало правительство, но пока еще не внесло в Госдуму. Кроме того, будет принят закон о праве на ипотечные каникулы за рождение ребенка", - сказал Склянчук.

Он отметил, что вопрос о полном запрете продажи вейпов пока находится "в подвешенном состоянии". Однако, по мнению эксперта, в ряде субъектов может быть проведен такой эксперимент. "Кроме того, планируется прекратить действие европейской конвенции против пыток из-за дискриминационных действий Совета Европы в отношении нашей страны. При этом пытки и другие виды наказания заключенных запрещены Конституцией РФ и международным актом ООН", - добавил Склянчук.

Эксперт также напомнил о планах Госдумы обсудить вопрос домашнего задания в школах. Ранее эту тему поднял председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Как считает Склянчук, домашнее задание не будет отменено, "как бы этого не хотели бы некоторые школьники". "На мой взгляд, поправки в закон об образовании на эту тему избыточны, проблема может быть решена путем донесения позиции депутатов до Минпросвещения", - сказал он.