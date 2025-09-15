Всего за семь месяцев в России зарегистрировали почти 425 тыс. преступлений

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Дагестан, Чечня и Тува вошли в тройку регионов России, где за первые семь месяцев текущего года зафиксирован наименьший удельный вес киберпреступлений. Это следует из материалов МВД России, которые проанализировал ТАСС.

Так, за январь - июль 2025 года в Дагестане удельный вес преступлений, совершенных с использованием IT-технологий или в сфере компьютерной информации, в общей структуре преступности составляет 17,3%, в Чечне - 18,8%, в Туве - 19,6%. Среди регионов с незначительным удельным весом киберпреступлений также Ингушетия (20,2%) и Республика Алтай (29,9%).

В свою очередь регионами, где на преступления в сфере информационных технологий приходится больше всего криминальных деяний, стали Марий Эл (почти 60%), Татарстан (55,5%), Мордовия (54,2%), Югра (53,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (53,2%), Чувашия (50,8%) и Кировская область (50,4%).

Всего за семь месяцев в России зарегистрировано почти 425 тыс. преступлений, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.