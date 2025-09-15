Дипломат также обратил внимание на широкий выбор магазинов дизайнерской одежды и заведений в столице

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Столица России - самый безопасный, чистый и "капиталистический" город из всех, которые посещал посол Аргентины Энрике Игнасио Феррер Виейра. Об этом он сообщил изданию РБК.

"Когда мы приехали с супругой в Москву, мы были под сильным впечатлением от города. Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали", - отметил посол южноамериканской страны.

"Можно только представить, что здесь [в столице] было до того, как многие крупные бренды ушли из России", - сказал он, комментируя широкий выбор магазинов дизайнерской одежды и заведений в Москве.