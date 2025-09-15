Защитников Родины будут чествовать 1 июля

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новая памятная дата - День ветеранов боевых действий - учреждена на Чукотке. Защитников Родины будут чествовать 1 июля, сообщили ТАСС в окружной Думе.

"Такое решение принято депутатами Думы Чукотского АО, памятная дата будет отмечаться 1 июля. Мероприятия в регионе, посвященные празднику, проходили и до этого, но в списке памятных дат региона ее не было", - рассказали в Думе Чукотки.

На сегодняшний день в регионе проживает около 70 ветеранов боевых действий. Они пользуются мерами социальной поддержки - как федеральными, так и региональными.