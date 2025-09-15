В их числе появление у детей новых дорогих вещей, наличие чужих банковских карт и высказывания, оправдывающие чью-то преступную деятельность

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Появление у детей новых дорогих вещей и техники, наличие чужих банковских карт и высказывания, оправдывающие чью-то преступную деятельность, могут быть признаками того, что ребенок находится под влиянием мошенников. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно этим материалам, такими признаками также могут быть непонятно откуда появившиеся деньги, частое и скрытное проведение времени в интернете, появление у детей специфической лексики. Например, слов "дропы", "кладмены", "спортики", "клад", "закладка", "симка", "ворк", "аренда акка". "Высказывания, одобряющие или оправдывающие незаконные действия, также могут быть признаком мошеннического влияния на несовершеннолетних", - говорится в материалах.

Кроме того, маркером могут служить специфические предметы: изолента, маленькие зип-пакеты, магниты, множество sim-карт, чужие банковские карты и реквизиты.

В МВД ранее сообщили ТАСС, что за первые семь месяцев 2025 года почти 5 тыс. детей и подростков стали жертвами преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 25% больше, чем годом ранее.