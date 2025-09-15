В Москве прогнозируют облачную погоду и до 23 градусов тепла

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 21 до 23 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.