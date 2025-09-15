Все реготделения "Единой России" помогают поставлять воду в ДНР

Секретарь генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации отметил гуманитарную помощь партийцев Донбассу и Новороссии, а также фронту

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Региональные отделения партии "Единая Россия" по всей стране включились в организацию помощи жителям ДНР на фоне водного кризиса в республике, сообщил ТАСС секретарь генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

"Сейчас мы знаем, что есть серьезная проблема в Донецке с водой, и "Единая Россия" активно включилась тоже в решение этой проблемы - сегодня со всей страны идут поставки питьевой воды. Все 89 региональных отделений партии "Единая Россия" включены в эту работу", - сказал Якушев.

Он отметил гуманитарную помощь партийцев Донбассу и Новороссии, а также фронту. "У нас еще и важнейшая гуманитарная функция, когда мы помогаем сегодня и поставляем необходимое оборудование в зону проведения СВО для наших бойцов, выполняем большую гуманитарную миссию в Донбассе и Новороссии. За этот период времени огромное количество гуманитарных грузов, которые поставлены в наши исторические регионы", - заключил собеседник агентства.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют меры по выходу из водного кризиса.