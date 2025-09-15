Онищенко: знания детей мигрантов должны соответствовать российским стандартам

Заместитель президента Российской академии образования отметил, что почти все дети, окончившие детские сады в России, идут в школы, зная алфавит, умея читать и излагать

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Знания и умения детей мигрантов, поступающих в российские школы, должны соответствовать образовательным стандартам РФ. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"У нас резко снизился уровень возраста, когда ребенок уже начинает системно образовываться. <…> Если мы разрешаем приезд мигрантов на длительный срок работы здесь с семьей, и такая форма разрешена, то мы должны ставить условия, что да, приезжайте, но мы будем требовать с них [с детей мигрантов] знания русского языка", - сказал он.

Онищенко также отметил, что почти все дети, окончившие детские сады в России, идут в школы, зная алфавит, умея читать и излагать. По словам заместителя главы РАО, иностранцы также должны соответствовать этим требованиям.