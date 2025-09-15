В Вологодской области закрылись около 60% алкомаркетов и 50% "наливаек"

Закрылись также 138 вейп-шопов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Почти половина "наливаек" и 60% алкомаркетов прекратили работу в Вологодской области с момента введения ограничения на розничную продажу алкоголя с 1 марта 2025 года. Закрылись также 138 из 316 вейп-шопов, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"В регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 364 уже закрылись <…>. Из 87 "наливаек" в Вологде и Череповце на контроле остается 45 точек. В сентябре прекратили работу еще две точки продажи алкоголя на разлив. Продолжаем профилактику рынка вейп-продукции. На старте инициативы, 9 июня, работало 316 торговых точек, из них 138 уже закрылись. За сентябрь свернули деятельность 13 вейп-шопов"- сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе в Череповце сменил вывеску первый магазин региональной сети алкомаркетов "Северный градус". Теперь алкоголь будет занимать не более 20% от общего объема товаров.

По данным пресс-службы главы региона, по программе "5:3:3" предпринимателям выдано 43 млн рублей льготных кредитов до 5 млн рублей на три года под 3% на перепрофилирование алкомаркетов в заведения общепита. Новые заведения появились в Вологде и Череповце, Кирилловском, Грязовецком, Вашкинском и Шекснинском округах. Механизм такой поддержки для предпринимателей, торгующих вейпами и табаком, еще прорабатываются.