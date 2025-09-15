15 сентября, 14:09

ЕК в конце года представит новую стратегию по выдаче виз россиянам

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС
Politico ранее сообщило, что ЕС готовится ужесточить позицию в отношении выдачи виз гражданам России

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) занимается разработкой новой стратегии, касающейся выдачи гражданам РФ шенгенских виз, которая будет представлена в конце 2025 года. Это подтвердил представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

Читайте также
Politico: ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении россиянВ посольстве ФРГ разъяснили, что выдачу виз россиянам ужесточили еще в 2022 годуEuractiv: некоторые страны ЕС выступают за полный запрет въезда туристов из РФ

"Что касается стратегии, которую мы представим в конце года, новая визовая стратегия действительно находится в разработке", - сказал он.

Ранее европейское издание Politico сообщило, что ЕС готовится ужесточить позицию в отношении выдачи виз гражданам России. В публикации отмечалось, что Брюссель к концу года намерен опубликовать новые предписания для стран блока, которые будут содержать более жесткие рекомендации для выдачи виз россиянам.

По последним данным Евросоюза, в 2024 году гражданам РФ было выдано порядка 542 тыс. краткосрочных виз для поездок в страны ЕС и другие государства Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это примерно на 20% больше, чем в 2023 году, однако существенно меньше показателей 2019 года. 

Теги:
Россия