Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич напомнил, что в постоянно обстреливаемой Украиной Белгородской области зафиксирована самая высокая явка на выборах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Высокий уровень явки на выборах в единый день голосования в РФ, а также общий настрой участников избирательного процесса говорят о консолидации общества. Об этом заявил ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), входящий в мониторинговую рабочую группы СПЧ по выборам, Александр Малькевич.

"Главное настроение, которое я увидел и в Белгородской области, и в Татарстане, и в Иркутской области - а регионы совершенно разные - это единение вокруг флага России, вокруг национального лидера. То есть люди сплотились", - сказал Малькевич.

Он напомнил, что в постоянно обстреливаемой Украиной Белгородской области зафиксирована самая высокая явка на выборах в региональные парламенты, а в Татарстане - самая высокая на выборах главы региона. "И там же [в Татарстане], кстати говоря, рекордное количество участников СВО, которые баллотировались в местное самоуправление", - добавил собеседник агентства.

Он отметил конкурентность губернаторскую кампанию в Иркутской области. "В Иркутской области была конкурентная компания, но очень достойная, без скандалов, без оскорблений. И при этом в штабе общественной поддержки губернатора [Иркутской области Игоря] Кобзева я видел участников СВО и видел настолько теплое и взаимное уважительное отношение друг к другу, что во многом это можно назвать модельным", - подчеркнул Малькевич.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.