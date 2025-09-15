В Вологодской области увеличат вознаграждение за сигналы о пьяных водителях

Сумма повысится с 10 тыс. до 15 тыс. рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области увеличат вознаграждение за информирование о пьяных водителях за рулем в полтора раза - с 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Только за минувшие выходные на дорогах региона было выявлено 49 пьяных водителей, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"С 20 сентября реализуем новую региональную законодательную инициативу - до 15 тыс. руб. увеличим вознаграждение за сообщение о водителях в состоянии алкогольного опьянения и о выезде на встречную полосу. Ранее сумма составляла 10 тыс. руб.", - сообщил Филимонов в Telegram-канале, объяснив, как отправить сигнал через специальный чат.

Как отметил глава региона, с пятницы до утра понедельника в ходе патрулирования вологодских автодорог нарядами ДПС совместно с передвижными пунктами медицинского освидетельствования было выявлено 49 водителей в состоянии опьянения. Еще 68 водителей оказались без прав, они были лишены права управления ранее или вообще никогда не получали права. Еще 70 водителей были привлечены к ответственности за выезды на встречную полосу.

Комплексные меры были приняты для повышения безопасности на дорогах.