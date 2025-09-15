Захарова назвала медиатур журналистов СНГ "Дорогами Победы" уникальным проектом

Программа включает в себя посещение по-настоящему святых мест, напомнила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Международный медиатур "Дорогами Победы" для журналистов из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) является уникальным проектом и включает посещение по-настоящему святых мест. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для нас это была еще одна возможность поддержать и где-то принять участие в уникальном, очень интересном и важном проекте. Маршрут, как было сказано, включает святые места. Вот есть паломничество религиозное, а я считаю, что уже надо говорить и об историческом паломничестве как о явлении, потому что это действительно святые места - и Москва, и Брест, и Минск, и Санкт-Петербург, и Волгоград", - сказала дипломат на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту медиатура.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что программа медиатура подразумевает "встречи с ветеранами, с тружениками тыла, обмен всем - и эмоциями, и взглядами, и мыслями, - а также встречи в рамках профессионального сообщества". Как указала дипломат, это мероприятие станет одним из "наиболее удачных, живых, настоящих событий", которое позволит сделать так, чтобы новые поколения "действительно чувствовали себя продолжателями того подвига, который был завещан их предками".

"Да, мы прощаемся с теми, кто принимал участие в тех событиях либо на линии фронта, либо в тылу. К сожалению, они уходят, и нам нужно ловить эти моменты и фиксировать их, и делать все, чтобы молодое поколение или совсем ребята, дети, получали эту стыковку времен", - подчеркнула Захарова.

В свою очередь директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян напомнил, что еще осенью 2022 года главами государств Содружества было объявлено, что 2025 год будет посвящен празднованию 80-летия Победы и сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

"Он был объявлен годом мира и единства в борьбе с нацизмом. И то, что мы слышим о целях и задачах медиатура, все это логично вписывается в то, что было утверждено главами государств СНГ в рамках празднования 80-летия Победы на пространстве СНГ", - обратил внимание дипломат.

2025-й год объявлен на пространстве СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Чтобы сохранить историческую правду о подвиге советского народа в войне, ТАСС выступил с инициативой проведения медиатура журналистов стран СНГ "Дорогами Победы". Медиатур пройдет с 15 по 24 сентября в пяти городах России и Белоруссии - Москва, Брест, Минск, Санкт-Петербург и Волгоград.